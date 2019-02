Brutte notizie per la Roma ed Eusebio Di Francesco. Kostas Manolas è stato costretto a uscire in barella al 77esimo della sfida col Frosinone. Distorsione a una caviglia dopo un contrasto con Molinaro per Manolas, che si è subito portato le mani al volto ed è stato sostituito da Fazio. Nelle prossime ore gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio, ma la Roma rischia di non averlo a disposizione per il derby di sabato prossimo.