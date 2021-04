Nuovo problema muscolare per la Roma che nel corso della sfida contro il Torino ha perso per infortunio l'attaccante spagnolo Pedro Rodriguez. La punta è rimasto negli spogliatoi all'intervallo della gara per colpa di un risentimento muscolare al flessore. Al posto dell'ex Chelsea Fonseca ha scelto di mandare in campo Henrikh Mkhitaryan.