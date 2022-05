Il diritto prefissato un anno fa tra Juve e Toriuno prevede un esborso di 9 milioni e mezzo, con allegato un nuovo contratto (in caso di acquisto) sino al 2025, con ingaggio da un milione e mezzo a salire per Rolando Madragora. Il suo riscatto, peraltro, presuppone strategicamente un consequenziale allungamento temporale del contratto sino al '27, per meglio spalmare nei bilanci l'esborso. Ci aspettano due settimane e mezzo roventi, in attesa dell'esito delle trattative tra i due club in primo luogo per chiudere positivamente il caso Mandragora, La Roma è alla finestra, il giocatore piace da tempo.