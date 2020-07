Senza Champions, scrive Leggo, la strategia è chiara e riguarda tanto i cartellini quanto gli ingaggi che subiranno una forte riduzione. E il più alto in rosa (7,5 milioni a stagione) appartiene ad Edin Dzeko per il quale si è riaperto un canale con l’Inter che tanto lo aveva cercato la scorsa estate. Se Dzeko non dovesse accettare la spalmatura dello stipendio il rischio di vederlo partire sarebbe altissimo. Non gratis. La Roma conta di ricavarci 10 milioni oltre al risparmio dello stipendio. L’Inter ci pensa seriamente e se dovessi presentarli Edin partirà. Dopo i no a Chelsea e Inter in un anno e mezzo (anche su spinta della moglie che adora la capitale) stavolta il numero 9 non si opporrebbe anche perché è il primo a rendersi conto del ridimensionamento in atto a Trigoria.