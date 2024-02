Roma-Inter, Lukaku contro il suo passato: quote da gol dell'ex, ma i bookie gli preferiscono Lautaro

Solo pochi mesi fa si è visto poco, sommerso dai fischi di San Siro. Stavolta, però, Romelu Lukaku avrà dalla sua parte il pubblico, e in Roma-Inter sarà l'osservato speciale anche dei bookmaker. Un suo gol nella sfida dell'Olimpico si gioca a 3,45, mentre una doppietta alla sua ex squadra paga 17 volte la posta. Attenzione però anche agli attaccanti ospiti, perché Lautaro Martinez, attuale leader della classifica marcatori, vede il sigillo numero 20 in campionato a 2,24, mentre la doppietta si attesta a 7. I favoriti per i tre punti, nonostante la trasferta nella capitale, sono però i nerazzurri, offerti a 1,88. La vittoria a sorpresa della Roma di De Rossi è vista a 4,24, con il pari fissato a 3,40. Prevale nettamente l'Under a 1,65, contro l'Over a 2,11. Alto anche il Goal a 1,90, mentre il No Goal si gioca a 1,80. Tra i risultati esatti in pole c'è lo 0-1 in favore dell'Inter a 6,40, seguito a ruota dal pareggio per 1-1 a 6,60. Una vittoria per 1-0 a firma Roma è invece vista a 10.