Dopo Roma-Inter con le conseguenti polemiche per la direzione arbitrale e il mancato rigore assegnato alla Roma per il fallo di D'Ambrosio su Zaniolo in area, la furia giallorossa è stata affidata alle parole di Francesco Totti. "Vergogna", la sintesi dell'ex capitano della Roma e attuale dirigente del club. Davanti ai microfoni dell'emittente ufficiale del club, Roma tv, poi, è andato in scena uno scontro con Daniele Baldini, collaboratore tecnico di Spalletti, già ai tempi della Roma: "Vergognosi...siete vergognosi…voi…Mo hai capito che significa?", le parole di Totti, carpite in sottofondo durante l'ultima domanda all'ex capitano. L'audio della diatriba è stato anche riportato poi dall'emittente radiofonica, Tele Radio Stereo