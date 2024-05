Roma, interesse concreto per Castrovilli. Ma solo ad una condizione

9 minuti fa



La Roma è vicina all'acquisto di Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riportato da RadioRadio, il club giallorosso avrebbe chiuso l'accordo con il centrocampista che a giugno andrà in scadenza con la Fiorentina. L'acquisto è però subordinato al superamento delle visite mediche che per il classe '97 sono state già fatali in estate quando era ormai promesso sposo del Bournemouth. Castrovilli è reduce da due operazioni al ginocchio e nelle ultime due stagione ha giocato appena 1274 minuti in tutte le competizioni e domenica scorsa è tornato al gol contro il Verona dopo quasi un anno di attesa. Il giocatore è anche nel mirino della Lazio.