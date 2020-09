Inizia da oggi la terza vita calcistica di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, si è concluso da pochissimo l'intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro del trequartista della Roma, svolto nella clinica Gelenpunkt di Innsbruck dal professor Fink.



L'operazione è stata portata a termine senza intoppi e richiederà uno stop di almeno 6 mesi. Zaniolo, infortunatosi nel corso dell'ultimo match di Nations League tra Olanda e Italia, è al suo secondo grave incidente nello spazio di 8 mesi. In attesa del comunicato ufficiale del club, la speranza della Roma e di tutti gli appassionati è di poterlo rivedere in campo tra marzo e aprile 2021. Il giocatore si tratterrà in Austria per tutta la prossima settimana per iniziare il suo percorso di riabilitazione.