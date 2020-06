La Roma in crisi sia economica che di risultati punta a parametri zero e a scambi nel prossimo mercato. Uno di questi chiama in causa l'Atalanta. Gasperini è interessato ad Alessandro Florenzi che nella capitale tornerà solo di passaggio dopo l'esperienza in prestito al Valencia. La Roma, invece, vorrebbe Pierluigi Gollini anche perché Baldini punta a piazzare Pau Lopez in Inghilterra o Francia. Si profila così uno scambio alla pari tra il terzino e il portiere con una doppia plusvalenza per i due club visto che a bilancio i due giocatori risultano quasi a zero milioni. Peraltro Florenzi e Gollini hanno lo stesso management oltre a condividere diverse persone dello staff personale.