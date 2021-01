Per Dzeko si vive alla giornata. Come riporta il Corriere dello Sport anche nell’ufficio del nuovo procuratore di Dzeko, Alessandro Lucci, da venerdì impegnato in un tourbillon di telefonate internazionali. I fatti: la Roma vuole cedere Dzeko, anche per ragioni di equilibrio finanziario, ma non è affatto facile. Tiago Pinto potrebbe spendere ciò che incassa. Non un euro di più perché il piccolo tesoro di 2,5 milioni liberato dalla Lega per le regole sull’indice di liquidità è stato già utilizzato per assoldare El Shaarawy. E allora: prestito per prestito, per esempio. Categorie simili: un nome come Olivier Giroud se Tuchel decidesse di lasciarlo andare via dal Chelsea.