Steven Nzonzi è ormai nella lista dei partenti della Roma, dopo una stagione deludente e le "incomprensioni" sull'appuntamento per le visite mediche mancato dal centrocampista francese. Dopo l'interesse del Lione, dalla Turchia ne arriva un altro che riporta come il Galatasaray abbia messo gli occhi sul centrocampista per sostituire Fernando Reges.