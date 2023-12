Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, ieri ha trascorso una giornata nella Capitale. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Adnkronos il mister si trovava in zona Eur ed è stato avvistato nei pressi della sede amministrativa della Roma all'ora di pranzo. Pura casualità? Ad oggi è difficile arrivare ad una conclusione, ma il futuro di Mourinho è ancora in bilico e i Friedkin entro fine febbraio dovranno prendere una decisione sul rinnovo dello Special One. José ha dichiarato di voler restare ma la proprietà decidere in base ai risultati.