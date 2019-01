Il ko di Juan Jesus ribalta i piani di mercato (fin qui nulli) della Roma. Il difensore brasiliano, infatti, starà fuori un mese e mezzo saltando almeno 7 gare tra coppe e campionato. Il budget a disposizione è però ridotto, quindi Monchi dovrà valutare un profilo low cost per dare a Di Francesco il 4° centrale. Ecco le possibilità

- Il centrale del Santos

- Il turco, classe 2000, era nel mirino di Monchi già prima dell'infortunio di Jesus. Il difensore del Galatasaray è molto rapido e abile nei recuperi a campo aperto, e in sole 10 partite quest'anno ha attirato su di sè le mire di mezza Europa. La clausola è relativamente bassa (7,5 milioni), ma la poca esperienza fa riflettere. E ora è spuntato il club tedesco dello Stoccarda ( LEGGI QUI ).nonostante la giovane età (23 anni), vanta già 110 presenze con il club paulista e 3 reti segnate. Il suo contratto scade nel giugno 2022 e lo scorso luglio fu davvero a un passo dal Torino. Poi la trattativa saltò, ma ora Verissimo potrebbe davvero sbarcare in Italia. Piace pure al Bologna e ha un cartellino che si aggira sui 3-4 milioni di euro.Il West Ham lo sta offrendo a tanti club, compresa la Roma. Monchi finora ha sempre rifiutato anche se l'infortunio di Jesus potrebbe fargli cambiare idea. Il centrale italiano non sta più giocando come un tempo in Premier e vorrebbe tornare in Italia ma il suo profilo non convince.L'Inter lo ha praticamente messo sul mercato ma non accetterà richieste di prestito gratuito. L'esperto difensore brasiliano piace a Di Francesco, ma ha uno stipendio non in linea con i progetti futuri del club di Pallotta. Resta tuttavia una possibilità concreta qualora l'Inter ammorbidisca la linea. Il suo arrivo determinerebbe la retrocessione in panchina di Fazio che in questa stagione ha inanellato una serie di errori da record.- E' il compagno di reparto di Verissimo al Santos, e costa qualcosina in più. Alto, giovane (19 anni) mancino e capace di uscire palla al piede Guedes è il profilo ideale per la difesa di Di Francesco. Monchi lo monitora da tempo ma vorrebbe aspettare giugno per valutare l'operazione così come per Gianluca Mancini dell'Atalanta.