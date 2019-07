La Roma vuole Gonzalo Higuain. Il club giallorosso lo segue ormai da diverse settimane e la conferma è arrivata ieri direttamente dal nuovo direttore sportivo, Gianluca Petrachi. Il Pipita, per il momento, fa muro, ma la Roma ha pronto un asso nella manica da giocare. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni il neo-tecnico Daniel Fonseca potrebbe chiamare in prima persona Higuain per convincerlo a trasferirsi alla sua corte nella capitale. Nel caso in cui tutto vada per il meglio, la Juventus sarebbe ben contenta di chiudere la cessione.