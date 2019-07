Juan Jesus, difensore della Roma, ha parlato a Radio Radio: ''Siamo un gruppo giovane, ci sono tanti ragazzi che vogliono imparare, per questo è un gruppo sereno. Possiamo lavorare bene solo se siamo sereni. Chi mi ha colpito? Tutti i ragazzi lavorano bene, posso fare l'esempio di Cristante, si impegna sempre tantissimo, oppure il nuovo arrivato Diawara, che ha una qualità tecnica incredibile. Questi sono giocatori che possono aiutare la Roma. Perotti, Fazio, Mancini, potrei dirli tutti"



CALENDARIO - ''Credo che abbiamo buone possibilità di fare bene. Le partite vanno ovviamente giocate una per volta, ma ce ne sono alcune che possiamo vincere di seguito. Il derby alla seconda ci sta, è bello, così siamo subito pronti ad affrontarlo. Le partite importanti? Tutte sono importanti, in particolare contro la Juventus, a San Siro con Milan e Inter, contro il Napoli''.