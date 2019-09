Dopo la partita contro il Genoa che lo aveva visto protagonisto in negativo, Juan Jesus aveva deciso di chiudere i suoi profili social anche a causa di insulti da qualche tifoso nei suoi confronti. Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del derby aveva avuto parole di elogio per il brasiliano: “Jesus credo che stia bene, non potrebbe essere diversamente, deve stare bene. Nel calcio nessuno è esente da errori, è uno sport per gente forte e in grado di reagire, non c’è spazio per chi non reagisce e i ragazzi hanno il dovere di farlo”. La reazione del calciatore brasiliano è arrivata dopo appena una settimana: il brasiliano è tornato su Instagram.