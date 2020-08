Il Cagliari molla Juan Jesus. Nessun problema con la Roma, proprietaria del cartellino, con cui una decina di giorni fa aveva trovato l'accordo per il passaggio a titolo definitivo a 3 milioni di euro, quanto semmai con l'entourage del giocatore. Sempre secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe di mezzo, dicono fonti vicine al club sardo, il pagamento di una commissione: per questo il presidente Giulini è pronto a fare un passo indietro.



Al Cagliari piace il terzino destro Sabelli del Brescia. In partenza restano Birsa e Pavoletti, quest’ultimo inseguito con insistenza da Benevento e Spezia. ​Bradaric e Despodov nel mirino del Crotone.