Roma, Juric a rischio esonero: idea Ranieri, anche in coppia con De Rossi

. La Roma è tornata nella Capitale con le ossa rotte e alla stazione Termini ad attendere la squadra c’era anche una delegazione della curva composta da circa 50 tifosi.In caso di esonero di esonero si pensa già al sostituto dell’allenatore croato. In lizza

, ma in questo momento si trova a New York con la famiglia (ritorno fissato il 4 novembre). Nella stessa città c’è anche Dan Friedkin, ma non sono ancora previsti contatti tra i due. Nel frattempo,Claudio potrebbe tornare per la terza volta dopo la stagione 2009/2010 e quella 2018/2019.

. Nomi che però difficilmente accetterebbero il ruolo di traghettatori. E soprattutto i Friedkin si troverebbe a pagare tre ingaggi pesanti oltre a quelli di De Rossi (3,3 milioni) e Juric (2,2 milioni). Per questo il nome diè in lizza e un suo arrivo da solo permetterebbe ai giallorossi di concludere la stagione con lui in panchina e poi tuffarsi su altri allenatori.