Edin Dzeko contro la Juve. Spunta un labiale del bosniaco, durante la partita di ieri sera contro i bianconeri: l'attaccante, che non meno di sette giorni fa era ad un passo dall'accasarsi a Torino, si è lamentato col direttore di gara Di Bello dopo uno dei tanti corpo a corpo con la difesa bianconera.



'SEMPRE COSI' CON LORO' - Una chiamata dell'arbitro non ha convinto il bomber della Roma che, come si legge su Il Corriere dello Sport, avrebbe detto a Di Bello: "Sempre così con loro, oh...". Già messa da parte la delusione per non essere diventato il nuovo attaccante della Juve...