Roma-Juventus ha offerto una cornice di pubblico d'eccezione allo stadio Olimpico, ma non sono stati solo i presenti allo stadio ad impreziosire la partita. Infatti, come riporta Il Corriere dello Sport, sono stati ben 2 milioni e 434 mila gli spettatori medi incollati davanti alla Tv e sintonizzati su Sky Sport, con addirittura un picco di 3 milioni e 684 mila spettatori unici. Una presenza significativa, a dimostrazione di come il match fosse sentito tanto a Roma, tanto a casa davanti al teleschermo.