. Lo accompagnano le sue 155 reti segnate in squadre di club in carriera e un passato alla Fiorentina che spera di rivivere nella capitale. Di fronte ai giornalisti arrivati a Trigoria, il croato parlerà a breve in conferenza stampa, affiancato daLa Roma è una grande squadra, sono molto contento e spero di fare bene in questa nuova avventura.Spero di non infortunarmi, voglio giocare di più. Per quanto riguarda la squadra, vedremo partita dopo partita.Sì, ma per fortuna ora sono qua. Sono molto contento.Ho esperienza in Serie A, ma ci sono tanti giocatori qua e tanti attaccanti come Dzeko che gioca sempre bene. Spero di fare bene anche io.Vediamo come giocheremo, se con una o due punte. L’ho sentito, mi ha convinto.Con Sousa alla Fiorentina ho giocato anche esterno sinistro. Posso giocare a una o due punte. All’Atletico Madrid giocavamo con una punta, è stata una buona esperienza lavorare con Simeone.Conosco bene Fonseca, ha lavorato allo Shakhtar mentre anche io ero in Ucraina. E’ molto simile il gioco, con palla e possesso. Mi piace giocare così, vediamo.Non lo so se sono stato vicino. Non ho parlato prima con Fonseca, adesso ci parlo.