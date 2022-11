Seconda assenza, non giustificata. Nemmeno oggi Rick Karsdorp si è presentato a Trigoria dopo la convocazione di Mourinho per il raduno post vacanze previsto per ieri. L'olandese ha deciso la linea dura e difficilmente varcherà ancora i cancelli del centro sportivo se non per svuotare l'armadietto. Domani la Roma parte per la tournée in Giappone senza Karsdorp e con un problema in più sul mercato. A nulla sono valsi i tentativi di ricucire il rapporto con Mourinho. La società sta pensando a una grossa multa per l'ammutinamento del terzino che si sta guardando intorno sul mercato proprio come gli aveva suggerito Mourinho.