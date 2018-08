Un posto per due. L'infortunio di Alessandro Florenzi - meno grave rispetto a quanto temuto durante la sfida contro l'Atalanta - ha aperto la corsa a un posto sulla corsia destra, con un serrato testa a testa tra Karsdorp e Santon. Con le percentuali di vedere in campo il vice capitano giallorosso che rasentano lo zero, i due si giocano una chance importante in vista del proseguo della stagione. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per dimostrare al tecnico giallorosso Di Francesco di poter meritare una maglia da titolare.



RISCATTO - Uno per lasciarsi alle spalle i problemi fisici che hanno frenato il suo inserimento da quando è arrivato a Roma dal Feyenoord, l'altro per rispondere alle critiche e dimostrare di meritare certi palcoscenici. La sfida di San Siro contro il Milan, in programma venerdì sera, è l'occasione giusta per Karsdorp e Santon per riscattarsi. L'olandese ha totalizzato appena 82 minuti in maglia giallorossa a causa dei problemi fisici: prima i problemi al menisco del ginocchio destro, poi la lesione al legamento crociato a sinistra, che lo hanno tenuto lontano dai campi nella passata stagione. Santon, invece torna a San Siro dopo l'errore contro la Juventus nell'ultimo 'Derby d'Italia'. Una mancata chiusura su Cuadrado che ha offerto ai bianconeri la possibilità di arrivare al 2-2, che ha aperto la rimonta della formazione di Allegri, conclusa dal colpo di testa di Higuain. Una disattenzione che i tifosi nerazzurri non gli hanno perdonato. Poi in estate l'addio all'Inter, club in cui Santon è cresciuto calcisticamente, per tentare una nuova avventura. Al momento è Karsdorp in vantaggio, con il classe 1991 che spera di strappare una maglia da titolare al fotofinish e riscattarsi proprio a San Siro.