Proseguono le vicende da separato in casa di Rick Karsdorp, che appare ormai molto lontano dai piani dei giallorossi. Il giocatore, in occasione della partenza per la tournée in Giappone, aveva deciso di non presentarsi all'appello, motivando la sua assenza con difficoltà di tipo psicologico. La Roma però, ha deciso di non considerare valida la scusante presentata dal giocatore, ritenedola solo un pretesto per non unirsi alla squadra. Karsdorp riceverà una multa dalla società. Ora alla finestra c'è il ritiro in Portogallo, in attesa di capire se l'olandese verrà ancora tenuto in considerazione da Mourinho.