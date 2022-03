Karsdorp a Sky: "Dobbiamo ripartire dal derby perché è stata la nostra miglior partita dell'anno. Abraham è un attaccante speciale, i miei quattro assist per lui sono destinati a salire perché abbiamo un'intesa perfetta. In questa stagione abbiamo ancora alcuni obiettivi da raggiungere, puntiamo a vincere la Conference League e siamo comunque ancora in corsa per il quarto posto".