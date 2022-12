Rick Karsdorp è tornato a Trigoria. E per ora non ci sono novità sul suo futuro. L'olandese non si è fermato coi tifosi ed è sfrecciato dentro il centro sportivo. Dopo un breve colloquio con Pinto ha preso atto della maxi-multa per la mancata presenza prima della tournée in Giappone e ha ribadito di voler andare via dalla Roma e quindi di non voler svolgere il raduno in Portogallo. Poi si è allenato coi compagni. Il club sta provando a ricucire la situazione ma al momento non sembrano esserci spiragli.



CON MOU - Un nuovo faccia a faccia andrà in scena nei prossimi giorni. La Roma accetterà solo offerte superiori ai 10 milioni. Niente prestiti né risoluzione contrattuale. Il giocatore lamenta una situazione psicologica difficile dopo l'attacco pubblico (ma senza nomi) di Mourinho. Col tecnico nessun faccia a faccia, né la volontà di chiedere scusa. Nei prossimi giorni il giocatore si presenterà ancora a Trigoria ma difficilmente si allenerà in gruppo.