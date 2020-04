Un Europeo da conquistare, la nostalgia d’Italia e il richiamo dell’amico Zaniolo. Non sono poche le ragioni che stanno convincendo (anzi hanno già convinto) Moise Kean a scegliere la Roma per la prossima stagione. L’ex attaccante della Juve, infatti, ha trovato poco spazio anche dopo l'arrivo di Ancelotti allcollezionando da settembre ad oggiUna miseria considerato anche l’alto investimento fatto dal club di Liverpool la scorsa estate. Kean è stato pagato 27,5 milioni più bonus, tantissimo per un 20enne che in serie A aveva segnato appena 11 gol in serie A tra Verona e Juventus. Le attesa al momento non sono state ripagate. Marco Silva, il tecnico esonerato a dicembre, lo ha impiegato col contagocce preferendogli Calvert-Lewin e Richarlison. Conle cose sembravano essere cambiate, ma pure Carletto dopo 3 partite da titolare lo ha rispedito in panchina.Cosìche ha più di un affare in ballo con la Roma, si è cominciato a guardare intorno per il suo assistito già a gennaio trovando Petrachi con la mano alzato. Ai giallorossi manca, infatti,all’altezza oltre che una seconda punta alla El Shaarawy in grado di aumentare il tasso di pericolosità offensiva. Kean risponde anche ad altri requisiti graditi a Trigoria:col quale formerebbe una coppia molto forte anche dal punto di vista commerciale sia nella Roma sia in nazionale. Nicolò lo sente praticamente ogni giorno e sarebbe il primo ad accoglierlo. Lo scoglio è rappresentato dalla valutazione che fa l’Everton del giocatore. Non inferiore al prezzo pagato nemmeno un anno fa.La trattativa potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Kean non vede l’ora di tornare in Italia anche per giocarsi in un anno le chance di esserea causa del coronavirus.