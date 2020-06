Pochi acquisti ma mirati, giocatori in grado di aumentare la qualità media della rosa. Questo sarà il mantra della Roma in vista della sessione estiva di calciomercato. Paulo Fonseca ha indicato tre priorità imprescindibili: i riscatti di Smalling e ​Mkhitaryan oltre che il vice-Dzeko. Al tecnico portoghese piace ​piace una figura offensiva agile, in grado di scendere sulla trequarti. Caratteristiche che Moise Kean ha nel prioprio DNA. Con l'Everton c'è un discorso aperto da qualche settimana, la novità delle ultime ore è quella che porta a Cenzig Under. Maggiori dettagli nel nostro focus video: