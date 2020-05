Secondo La Nazione anche Justin Kluivert può essere tra gli indiziati a lasciare Trigoria. Il motivo è Mino Raiola. Il super agente italo-olandese studia le sue prossime mosse ed è intenzionato a far partire “un giro” che coinvolgerà anche l’esterno romanista che potrebbe rientrare nell'ottica Fiorentina. Nei pensieri di Mino ci sono anche Bonaventura, in uscita dal Milan, e Moise Kean. Proprio la Roma può essere la sponda giusta per riportare in Italia dall’Everton il classe 2000 ex Juve.