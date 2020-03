Mentre la Serie A è ferma a causa Coronavirus, tutti i calciatori si tengono in forma in vista della (possibile) ripresa tra uno o due mesi. Tra questi, ovviamente, c’è anche l’esterno della Roma Justin Kluivert che, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso il suo allenamento con un messaggio: “E’ un momento difficile per tutti, non dimenticare di mantenerti in forma, stai al sicuro e non dimenticare di sorridere”.