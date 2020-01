Justin Kluivert, ha rilasciato un’intervista al portale Ajax Show Time parlando della sua esperienza italiania: "La gente in Italia pensa che sia fantastico che i talenti sfondino sempre. Naturalmente è una cosa speciale. Guardiamo Unuvar, che debutta all’età di 16 anni e va subito in gol. È fantastico per quel ragazzo e dà una spinta ad altri giovani talenti. Dimostra che i tuoi sogni possono diventare realtà all’Ajax. Non importa quanto sei giovane. Questa è anche una differenza con altri paesi. All’età di 20 anni sono uno dei giocatori più giovani nella Roma. Ne sono ben consapevole. Tengo gli occhi aperti, voglio imparare dai giocatori più esperti che sono qui. Perché non sono ancora al livello che vorrei“