L’attaccante della Roma Justin Kluivert, ora impegnato con la nazionale olandese Under 21, ha rilasciato un’intervista a Fox Sports. Queste le sue parole sull’arrivo a Roma e la sua nuova esperienza in giallorosso: “Roma è una città bellissima, vivo qui da solo ma a volte vengono i miei genitori, i miei amici e i miei fratelli. Però ogni tanto non è male stare un po’ da soli”.





Non è ancora titolare nella Roma.

“Sto crescendo tanto, non posso lamentarmi. C’è chi dice che non ce la farò ad emergere, ma io io fiducia in me stesso e sono pronto a dimostrare tutto. Prima di tutto devo assicurarmi di non finire più in tribuna. Sono sicuro che non accadrà più. Ho ben chiaro di come voler proseguire il mio percorso. È facile passare da “grande talento” a giocatore che non può farcela, ma non c’è problema. Sta a me dimostrare il contrario. Spero che il mio momento arrivi presto. Mi alleno duramente. Onestamente preferisco giocare dall’inizio e magari partite intere, ma con il Viktoria Plzen ho fatto bene e non vedo l’ora di farlo più spesso”.



Però ha perso la convocazione nell’Olanda.

“Questo è un po’ un problema, ma anche giocare nell’Under 21 è bello”.



Contro l’Empoli è rimasto in panchina, ma ha giocato tre giorni prima titolare contro il Viktoria Plzen, segnando e dedicando il gol al suo amico Nouri.

“Era da tempo che volevo farlo, ci pensavo da un po’. Sono molto legato a lui, e volevo dimostrarlo. Mi è venuta la pelle d’oca quando tutto lo stadio ha applaudito, dopo aver mostrato la maglia”.