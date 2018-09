Justin Kluivert si accomoderà addirittura in tribuna nella sfida tra Roma e Real Madrid. Di Francesco fa fuori l'ala olandese e Monchi spiega la scelta a Roma TV: "Non è facile, abbiamo tanti giocatori bravi. In Champions possiamo portare solo 18 giocatori in panchina. Manca ancora tanto, oggi alcuni sono andati, nella prossima andranno altri. Il mister è soddisfatto di tutti, sono scelte difficili da prendere ma tocca all’allenatore".