. Fu una partita bellissima, come spesso capita a queste due squadre quando si affrontano. Finìe il sottoscritto si sbilanciò come talvolta mi capita. Scrissi testualmente su questo sito:. In realtà la classifica era ancora incerta,La Roma, che era in vantaggio di un gol venne investita da un ciclone che dopo l’intervallo ribaltò la partita giocando un calcio che non è di questo pianeta.: credo che nessuna altra avversaria abbia messo in difficoltà Conte come quel giorno la squadra di Fonseca.In fondo non è passato tanto tempo ma lo scenario è cambiato.riesce a mandare in campo una squadra che ha voglia comunque di giocare e vincere: in venti minuti ha già realizzato due con(assist di Darmian) e conin fotocopia. Laconferma di non saper difendere e rimanda ala soluzione del problema. Nel frattempo un sussulto di orgoglio la spinge a tentare qualche sortita e soprattutto a non prendere altre imbarcate come quella di Manchester. Il guizzo vincente è quello di, servito da, che ha avuto in consegna la porta abitualmente chiusa a chiave da Handanovic, forse non è impeccabile ma tant’è.Nel secondo tempo laha una reazione orgogliosa ma non va al di là di una traversa colpita da. Nel finale arriva il gol di, servito a dovere danel più classico dei contropiede. Il fatto del giorno, anzi della notte, è la ribellione di: 11’ Brozovic, 20’ Vecino, 31’ Mkhitaryan, 45’ s.t. Lukaku.: 11’ Darmian, 20’ Lukaku, 31’ Dzeko, 45’ s.t. Hakimi: Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian (dal 32’ s.t. Young), Barella, Brozovic, Vecino (dal 14’ s.t. Sensi), Perisic (dal 14’ s.t. Hakimi); Lukaku, Sanchez (dal 35’ Lautaro) (dal 32’ s.t. Pinamonti).: Fuzato; Kardsdorp (dal 43’ s.t. Bruno Peres), Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe (dall’43’ s.t. Carles Peres), Cristante (dal 32’ s.t. Villar); Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.: Darboe (R), Santon (R), Kumbulla (R), Karsdorp (R)Espulsi:: Daniele Chiffi (della Sezione di Padova)