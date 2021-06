La stagione complicata del Feyenoord non ha impedito a Orkun Kokcu di diventare un pezzo importante per il mercato. Il centrocampista turco ha attiratole lusinghe della Roma oltre a quelle del Milan. Qualche settimana papà Halis, che gestisce gli interessi di Orkun e del fratello maggiore Ozan, era nella sede del club rossonero per sondare la fattibilità dell'operazione. Col passare dei giorni si sono fatte vive Arsenal e Tottenham, ma dall'Inghilterra assicurano che anche la Roma ha alzato il pressing arrivando a spaventare le concorrenti. Prezzo? Almeno 12 milioni.