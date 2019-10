Anche nel campionato serbo presto verrà introdotto il Var e a tal proposito il terzino giallorosso Aleksandar Kolarov, intervenuto in conferenza stampa quest'oggi al fianco del ct Ljubisa Tumbakovic in vista dei due impegni della nazionale serba con Paraguay e Lituania, si è soffermato proprio sull'uso della tecnologia nel calcio. "Ci sono stati molti più errori prima dell'introduzione del Var che con il sistema Var stesso . Risolverà qualcosa? Spero di sì. È certamente un progresso. Ad alcune persone piace, ad altri no. In genere sono per la tecnologia VAR e ce n'è bisogno per limitare il più possibile gli errori" le parole del difensore della Roma il quale ha già vissuto l'esperienza Var nel campionato italiano.