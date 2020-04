Alexandar Kolarov, terzino sinistro della Roma, parla a Sky Sport di Edin Dzeko, suo compagno di squadra e amico: “È un giocatore completo, ha tecnica, è destro-sinistro, sa giocare a calcio e questi giocatori li adoro, quindi sono pochi i giocatori che hanno la sua struttura. Io non lo vedo come un attaccante, per me è normale che segni. Sono pochi quelli al mondo che fanno quello che fa lui. Per me è un sinistro anche se non lo ammette, prende sempre la porta".