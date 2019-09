Aleksandar Kolarov, esterno della Roma, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta oggi contro il Bologna: “Il gol? Era una punizione dove sono fiducioso di poter fare sempre gol. Bene così. Stiamo bene, era importantissimo per noi vincere. Stiamo bene fisicamente, cerchiamo di giocare sempre e di sfruttare gli spazi. Era fondamentale questa partita per noi per indirizzare la strada di questa squadra. Dobbiamo cercare solo di guardare avanti. Il fallo su Santander? Dal campo ero convintissimo che non fosse rigore, ho rivisto le immagini e posso confermare. Non potevo sparire. Ci sta di sbagliare, gli arbitri non sbagliano solo contro la Roma. Avevo chiesto all’arbitro di riguardare lui ha confermato il rigore. Credo che si veda che ho preso il pallone. Spero che in futuro non capiterà”.