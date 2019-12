Intervenuto a margine della premiazione del “Gran Galà del Calcio”, il terzino della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato a Sky Sport: "Sicuramente è un momento positivo per noi, stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così. Per me è un onore essere qui a 34 anni, sono contento per la Roma. Voglio giocare altri 4 anni”.



RIGORI - “Ho sbagliato più rigori che punizioni, l’anno scorso c’era Daniele De Rossi, ieri c’era Perotti e ha tirato lui”.



FONSECA - “La squadra è composta da 30 giocatori e ognuno deve dimostrare a sé stesso cosa fare. Tre anni ero convinto di venire alla Roma e di fare bene. Di Fonseca mi piace l'idea di calcio, come interpreta le partite, la sua determinazione”.