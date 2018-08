Il Real Madrid lascia libero Kovacic. Nonostante le parole di Lopetegui (“è felice qui”), il croato è a un passo dall’addio ai Blancos. Come riporta Marca, a portarlo a casa sarà il Chelsea di Sarri, che l’ha spuntata sulle pretendenti, tra cui anche la Roma che si era interessata al centrocampista. L’ex Inter si trasferirà in Inghilterra in prestito, l’annuncio arriverà nelle prossime ore.