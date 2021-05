Al termine della passata stagione lo volevano letteralmente tutti perché l'annata dicon il Verona fu da applausi al punto da scatenareattorno a lui. Le squadre iscritte eranoe a spuntarla alla fine furono proprio i giallorossi che se lo assicurarono in prestito con obbligo di riscatto condizionato per 13,5 milioni di euro più altri 3,5 di bonus. Il riscatto è poi divenuto realtà lo scorso gennaio con la Roma che ha sottoscritto con lui un contratto fino al 30 giugno 2025. Una durata molto lunga che ora pone Kumbulla, inevitabilmente, a pieno titolo nel futuro del club, ma per confermarsi anche al centro del nuovo progetto guidato da José Mourinho il centrale italo-albanese ha ora 4 gare per ribaltare una stagione travagliata.Sì perchéSia per un ambiente non sereno legato ai problemi di spogliatoio della gestione Fonseca, sia per iavuti e che non gli hanno permesso di lavorare con serenità e continuità. Prima il, che lo ha lasciato fermo oltre un mese a novembre, poi unche lo ha bloccato per 15 giorni a febbraio e infinedel menisco a fine marzo che ha comportato un altro mese di stop.Ora Kumbulla è tornato e queste ultime 4 gare saranno fondamentali per il suo presente e per il suo futuro. Sebbene abbia giocato poco, infatti,(58% con lui contro il 48% senza di lui),(1,37 contro 1,60 a partita). Kumbulla avrà sicuramente la possibilità di mettersi in mostra in queste 4 partite e la Roma ha già fatto sapere che sicuramente non sarà ceduto in estate.