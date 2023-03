Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha parlato dopo la vittoria contro la Real Sociedad in Europa League: "Il gol è per me un'emozione indescrivibile, anche perché è sempre stato un mio obiettivo segnare sotto la Curva Sud: ha un sapore diverso e spero serva in vista del match di ritorno".



DIFESA QUADRATA - "Credo sia merito di tutta la squadra, non solo della difesa ma anzi anche degli attaccanti che ci danno una mano. E poi è anche grazie al pubblico: con questa tifoseria è impossibile non dare tutto. Io ho sempre lavorato al massimo in allenamento. Cerco sempre di dare tutto e oggi sono contentissimo".