Non solo Smalling. Oggi Mancini si è allenato in gruppo con la Roma e dovrebbe essere a disposizione giovedì contro il Torino. Fonseca sorride pure per l'esito degli esami a Kumbulla. L'albanese è uscito acciaccato dalla gara con il Bologna a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra, con la società che ha fatto sapere come si sia trattato solo di crampi. Niente lesione muscolare però, con Kumbulla che punta a esserci nella gara di giovedì anche se oggi ha svolto solo individuale.