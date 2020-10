Il difensore classe 2000 Marash Kumbulla si sta prendendo, a suon di ottime prestazioni, sempre di più la maglia da titolare della Roma dimostrandosi, per ora, un grande affare. Ieri, a coronamento di questo ottimo periodo di forma, è arrivato anche l’esordio un nazionale maggiore albanese, selezione guidata da una vecchia conoscenza del calcio italiano, il tecnico Edi Reja.



La partita di Nations League che vedeva appunto le Aquile contro il Kazakistan è terminata 0 a 0 e queste sono state le parole del giocatore: “Un risultato importante che ci tiene in corsa per i nostri obiettivi. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, perché vogliamo fare di più. Felice per l’esordio da titolare con questi colori e per la mia prima volta in campo in Uefa Nations League”.