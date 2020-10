Con Smalling fuori causa per una lieve distorsione al ginocchio, contro il Benevento toccherà ancora al trio difensivo giovane composto da Ibanez, Mancini e Kumbulla.queste le parole dell’albanese sul suo profilo Instagram, che poi ha avuto modo di parlare del suo inizio di stagione in giallorosso ai microfoni di Sky Sport“Sicuramente mi è piaciuto lo spogliatoio, siamo uniti, è bello si scherza e si ride, ma ci sono ovviamente anche i momenti di serietà. Quello che mi ha colpito di più è questo. I Friedkin? Sono sempre qui, li vediamo quasi tutti i giorni. Mi hanno fatto una buonissima impressione”.E’ difficile marcare Dzeko in allenamento, ma questo mi aiuta a migliorare. Avere giocatori come lui da marcare ogni giorno non può che farmi migliorare.L’ho visto molto bene, si allena al massimo. E’ un grande esempio per tutti noi. Si allena al massimo e sono sicuro che già da domenica e nelle prossime partite farà benissimo.Quello di dare sempre il massimo in campo, non dobbiamo porci limiti ma fare il meglio possibile. Poi si vedrà come andremo.Sono giocatori che ci danno una carica in più, hanno un’esperienza incredibile. Seguendo loro riusciremo a fare molto bene.