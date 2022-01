Marash Kumbulla, difensore della Roma, parla a Mediaset dopo la partita con il Lecce: "Abbiamo iniziato la partita un po' così così poi abbiamo cercato di aumentare il ritmo. Sono contento del gol poi nel secondo tempo abbaino alzato il ritmo per vincere la partita. Sto meglio? Adesso sto cercando di raccogliere i frutti del lavoro fatto in questi mesi, ora ci sto riuscendo".



CONTRO L'INTER - "Sicuramente dovremo iniziare la partita in un altro modo con un atteggiamento più propositivo. Ora pensiamo alla partita di domenica poi penseremo alla coppa".