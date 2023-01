Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha parlato a Dazn prima della gara contro lo Spezia:



"Loro sono una squadra molto fisica, ci metteranno in difficoltà sulle palle alte, in casa sono molto forti. Zaniolo? Non sono cose che devono riguardarci quando scendiamo in campo, rimangono in spogliatoio, la società saprà gestire la situazione al meglio".