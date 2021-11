Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato a Sky Sport del suo assistito, ancora out per infortunio al tendine d'Achille. Ecco le parole del procuratore



Come sta Leonardo?

"Freme, sta lavorando tanto. Ha fatto un'ultima visita giorni fa, il medico l'ha trovato bene ed è stato sbalordito dalla mole e dalla volontà di Leonardo di tornare in campo. Ad oggi non c'è una data precisa, speriamo torni il prima possibile. Talmente è stato importante l'infortunio subito, talmente è importante che torni meglio di prima, non sono 10 giorni in più o in meno che fanno la differenza".



Prima dell'infortunio, c'è stato qualche top team interessato a Spinazzola?

"Quando un atleta gioca come ha fatto Leonardo, è normale che susciti l'interesse di qualche club. Quali? Non è il momento, adesso è alla Roma ed è felice lì. Chiaramente si fanno chiacchierate e ci si confronta sul mercato con presidenti e dirigenti del mondo del calcio. Se ne sono state fatte anche per lui".