Donny van de Beek, centrocampista del Manchester United, poteva essere un giocatore della Roma. Queste le parole dell'agente dell'ex Ajax, Guido Albers, a Inside Football: "Due anni fa l’AS Roma era molto interessata, ma in quel momento Donny non era pronto per andare in Italia. Monchi e Balzaretti avevano un buon progetto per lui".