Gonzalo Higuain rimane l'obiettivo principale della Roma, tanto che che il ds Petrachi ha in programma per i prossimi giorni un incontro con l'entourage dell'argentino per cercare di convincere il Pipita ad accettare la destinazione giallorossa. Come si legge sul Corriere dello Sport, per l'attacco, in alternativa a Higuain, potrebbe riaprirsi la pista Milik, soprattutto se il Napoli dovesse alla fine prendere Icardi. La trattativa per il centravanti polacco, seguito in passato dalla Roma dall'allora ds Sabatini quando ancora giocava all'Ajax, sembra tuttavia essere difficile, soprattutto per i costi elevati.